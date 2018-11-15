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Путин и Пенс поприветствовали друг друга на Восточно-азиатском саммите

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Путин и Пенс поприветствовали друг друга на Восточно-азиатском саммите

Сингапур, 15 ноября. Российский президент Владимир Путин и вице-президент США Майкл Пенс поприветствовали друг друга на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников Восточно-азиатского саммита.

Путин и Пенс пожали друг другу руки, а также пообщались около двух минут через переводчика. К разговору Путина и Пенса также присоединился помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Отметим, после церемонии фотографирования начнется пленарное заседание. На нем запланировано выступление глав государств, в том числе президента России Владимира Путина.

Напомним, в мероприятии участвует 18 стран: члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также Россия, Индия, Китай, Корея, США, Япония, Корея и Австралия.

Автор: Денис Коробейников
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