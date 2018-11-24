В Ленинградской области 16-летний школьник спас лес и детей от пожара

Совет Федерации РФ и министерство просвещения представили к награде «За мужество в спасении» Вадима Романова из Алеховщинской средней общеобразовательной школы.

Весной этого года Вадим, тогда еще ученик 10-го класса, участвовал в проведении традиционного школьного туристического слета в качестве судьи в районе Софьина Омута на реке Вилига в Лодейнопольском районе. Возвращаясь после соревнований домой, он заметил огонь в сосновом бору рядом с дорогой.

Поняв, что это может привести к сильному пожару в сухом лесу и отсечению большой группы детей от дороги, Вадим не растерялся: он позвонил в пожарную часть и руководителям туристического слета, а сам начал тушить пожар самостоятельно до прибытия пожарных.

В мае 2018 года школа Вадима участвовала в традиционном туристическом слете, который проходил в лесу на Софьином Омуте в двух километрах от села. Учащиеся старших классов из спортивного клуба «Скала» вместе со взрослыми выступали в качестве судей на различных этапах туристических соревнований. Ребята помогали учителям физкультуры и тренерам в оборудовании полосы препятствий и судействе. Среди них был и Вадим.

Когда закончились соревнования, часть учеников вместе со взрослыми возвращались домой. В палаточном лагере в лесу остались еще часть ребят с тренерами. Вадим, отправившись домой, по дороге должен был встретиться с отцом, выехавшим навстречу ему. Дни были жаркие и сухие, по пути мальчик увидел у самой дороги горящую траву.

Вадим стал затаптывать ее ногами, сбить пламя удалось — начинающийся пожар был потушен. Парень, взяв вещи, которые бросил тут же, направился дальше. Не успел сделать и десяти шагов, услышал за спиной треск, оглянулся — и увидел, что горит сухая елка.

«Она вспыхнула и горела, как свечка, — рассказал Вадим. – Я бросил вещи и курткой стал сбивать пламя. Но подул ветер, и пламя перекинулось на соседние деревья».

Понимая, что одному не справиться, юноша позвонил в пожарную часть. Следующий звонок был учителю физкультуры, оставшемуся в лагере с группой ребят, — Вадим быстро просчитал, что огонь может отрезать детей и взрослых в лагере от села.

Вскоре на подмогу из лагеря на машине подъехали учитель физкультуры и тренер. Втроем они продолжали бороться с огнем, не давая ему распространиться дальше. Через некоторое время по лесной дороге на место прибыла пожарная машина, еще через несколько минут — пожарная машина из лесхоза.

Потом взрослые скажут, что пожар удалось так быстро ликвидировать только благодаря умелым и профессиональным действиям подростка. Именно Вадим не дал распространиться огню, который мог уничтожить не только сосновый бор, но и группу ребят, оставшихся в лагере.

Домой Вадим приехал весь в саже, пропахший гарью и с ободранными руками. Ему приходилось рвать мох и закидывать им огонь. Родителям о происшествии юноша рассказал обыденно, без хвастовства. Да он и до сих пор стесняется говорить о своем подвиге, утверждая, что ничего особенного не совершил.

Зато в МЧС по Ленинградской области высоко оценили действия подростка, который мог бы просто вызвать пожарных и продолжать свой путь — лично ему опасность не грозила. Но Вадим прежде всего побеспокоился о тех людях, которые могли остаться запертыми пожаром в лагере, и не дал распространиться огню.