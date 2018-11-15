«Почем макарошки для слуг народа?»: россияне отреагировали на цены в столовой Госдумы

Москва, 15 ноября. Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн опубликовал фотографию меню из столовой нижней палаты парламента в своем аккаунте в Twitter. На изображении видно, что цена на блюда варьируется в пределах 200 рублей.

В комментарии СМИ парламентарий отмечал, что таким образом хотел развенчать миф о «копеечных» ценах в столовой Госдумы. При этом он подчеркнул, что цену на обед в парламенте нельзя назвать и «безумно высокой».

«Столовая никогда не отличалась дешевизной, по крайней мере 10-15 лет», — сказал Хинштейн в комментарии «Пятому каналу».

Россияне отреагировали на ценник в столовой Госдумы. В Сети некоторые комментаторы отметили, что ценовой диапазон в столовой парламента является средним не только для Москвы, но и для других городов России.

«Обычные ценники, примерно средние по стране. Когда питался в буфете нашего заводоуправления, то обед выходил около 150 рублей. Котлета с пюрешкой, салат и томатный сок», — написал пользователь Евгений Воронцов, слова которого приводит телеканал «360».

Однако некоторые россияне считают, что для того, чтобы говорить о дороговизне или дешевизне обедов в столовой Госдумы, необходимо учитывать и депутатские зарплаты.

«Теперь понятно, почему при таких ценах у вас такие рожи!» — саркастично отозвался Desiderium_anti.

Теперь понятно, почему при таких ценах у вас такие рожи! ???? pic.twitter.com/886BwlD5TP — Δρεβнερуссκαя τοсκα???? (@Desiderium_anti) 14 ноября 2018 г.

Часть россиян вспомнила скандал с экс-министром занятости Саратовской области Натальей Соколовой, которая заявляла, что 3,5 тысячи рублей в месяц вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Она «прославилась» в том числе благодаря высказыванию о том, что «макарошки всегда стоят одинаково».