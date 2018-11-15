Минтруд РФ не поддержал сокращение рабочего дня для занятий спортом

Москва, 15 ноября. Минтруд не видит целесообразности сокращать рабочий день для тех, кто занимается спортом, поскольку это создаст дополнительные расходы для работодателей. Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова.

К Минтруду обратился член комитета по физической культуре, спорту и туризму Василий Власов. Он предложил работодателям выделять час рабочего времени своим сотрудникам для занятия физкультурой.

«Внесение изменений в статью 92 Трудового кодекса РФ об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени для работников, занимающихся физкультурой и другими средствами укрепления здоровья, не представляется целесообразным, так как повлечет за собой дополнительные расходы и создаст дополнительную нагрузку на работодателей», — ответила замминистр депутату, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Минздрав РФ в марте 2012 года утвердил типовой перечень мероприятий, которые должны реализовывать работодатели по улучшению условий труда и снижению профессиональных рисков. Также в министерстве труда подчеркнули, что хозяйствующие субъекты проводят спартакиады и соревнования для работников.