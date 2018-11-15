Европу ожидает крах: Клинцевич спрогнозировал последствия отказа стран ЕС от сотрудничества с Россией

Франция и США являются союзниками, но быть союзником не значит быть вассалом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«США — наш исторический союзник и продолжает им быть. Но быть союзником не значит быть вассалом. Мы не должны зависеть от них», — сказал глава государства.

По словам французского политика, партнеры должны уважать друг друга.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что Россия, в отличие от стран Европы, отстаивает свои интересы и демонстрирует свою независимость. И это является самой главной помощью для Европы.

«Тот факт, что США уже давно сделали Европу вассалом, очевиден. Причем не просто вассалом, они навязали свои специфические идеологические тренды: определили врагов, сказали Европе, что она должна вести себя с ними соответственно, в данном случае я имею в виду Россию и Китай, КНДР. И эти страны провоцируют Россию, провоцируют Китай. Они же затравили КНДР», — рассуждает член высшей палаты парламента.

Вместе с тем, подчеркнул сенатор, оппоненты вышеуказанных стран не смогут подавить национальное самосознание: их граждане и руководство будут отстаивать национальные интересы.

Также член комитета СФ по обороне отметил, что США пытаются чуть ли не силой навязать европейским партнерам сотрудничество в экономической сфере. В случае отказа от сотрудничества с Россией Европу ожидает крах.

«Европе создали массу трудностей под надуманными предлогами. США заставляют жить Европу по тем правилам, которые наиболее выгодны им. Европа, которая обижается на Россию и говорит всякие гадости, начинает понимать, что подобный путь — это путь в никуда. Не будет Европы, не будет самостоятельности, не будет ничего. Ее ожидает крах», — предостерегает собеседник агентства.

Сегодня Европа, продолжает он, проходит очень серьезную проверку. Связана она с хозяйствующими субъектами: ЕС зависит от российского газа. Отечественная сторона заинтересована в том, чтобы голубое топливо продавалось.

«Мы не собираемся ни на кого давить или шантажировать, этого никогда не было и не будет. У нас масса магистралей, через которые мы пускаем этот газ», — продолжает Франц Клинцевич.

Он напомнил, что США навязывают Европе свои военные базы, которые размещаются на территории стран, граничащих с Россией.

«США уже привезли ядерное оружие в Европу. Мало того, они его уже усовершенствовали. Европа понимает, что Россия в случае конфликта смотреть на это не будет. Она будет поражать цели. А это значит, что мы будем поражать и Европу. Ей нужно подумать об этом. Необдуманные действия могут привести к проблемам», — уверяет парламентарий.

Сенатор также обратил внимание, что в Европе не раз говорили о создании единой армии без участия НАТО.