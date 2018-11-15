Генсек ОБСЕ заявил, что следит за судьбой Вышинского на Украине

Москва, 15 ноября. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер направил письмо генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, сообщив, что следит за делом взятого под стражу на Украине руководителя сайта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Суд на Украине 1 ноября продлил арест Вышинского. Он проведет под стражей до 28 декабря. Как пишет РИА Новости, Гремингер в письме Киселеву уточнил, что ОБСЕ следит за ситуацией через офис представителя по вопросам свободы СМИ.

Напомним, главного редактора «РИА Новости Украина» задержали 15 мая в Киеве по подозрению в государственной измене. 17 мая Херсонский суд арестовал журналиста на два месяца, затем арест продлили на новый срок. В ОБСЕ неоднократно призывали Киев отказаться от нападок на свободу слова и репрессий в отношении журналистов, а в МИД РФ призывали отпустить арестованного на Украине по сфабрикованному делу журналиста.