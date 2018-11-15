Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Генсек ОБСЕ заявил, что следит за судьбой Вышинского на Украине

248
0 Оставить комментарий

Генсек ОБСЕ заявил, что следит за судьбой Вышинского на Украине

Москва, 15 ноября. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер направил письмо генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, сообщив, что следит за делом взятого под стражу на Украине руководителя сайта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Суд на Украине 1 ноября продлил арест Вышинского. Он проведет под стражей до 28 декабря. Как пишет РИА Новости, Гремингер в письме Киселеву уточнил, что ОБСЕ следит за ситуацией через офис представителя по вопросам свободы СМИ.

Напомним, главного редактора «РИА Новости Украина» задержали 15 мая в Киеве по подозрению в государственной измене. 17 мая Херсонский суд арестовал журналиста на два месяца, затем арест продлили на новый срок. В ОБСЕ неоднократно призывали Киев отказаться от нападок на свободу слова и репрессий в отношении журналистов, а в МИД РФ призывали отпустить арестованного на Украине по сфабрикованному делу журналиста.

Генсек ОБСЕ заявил, что следит за судьбой Вышинского на Украине

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.