«Украинцы должны знать преступников в лицо»: Азаров показал фото виновников проблем с отоплением

Киев, 15 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров показал, кто совершил «настоящие преступления» на Украине. Пост с фотографией чиновников украинский политик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Несмотря на стремительное приближение зимы, в некоторых регионах Украины не начался отопительный сезон. В связи с этим украинцы начали устраивать акции протеста, требуя от властей дать тепло в дома. Жители различных украинских городов перекрывают автотрассы, центральные улицы, жгут покрышки.

«Украинцы должны знать преступников в лицо... На ней [фото] изображены предатели интересов украинского народа. Это те люди, которые дали право НАК «Нафтогаз» отключать целые города от тепла», — написал Азаров.

Бывший украинский премьер уточнил, что представленные на фото люди — это протеже Порошенко. Азаров задался вопросом: «где это видано, чтобы в XXI веке в самом центре Европы Порошенко и Ко совершали настоящие преступления против человечности и оставались совершенно безнаказанными».

Ранее «Нафтогаз» потребовал у суда взыскать с Киева 6,6 миллиарда гривен (около 236 миллионов долларов). В компании заявили, что именно такую сумму потерял «Нафтогаз» из-за отказа украинских чиновников повышать тарифы на газ для населения с 2015 года.

Повышение цен на газ для жителей Украины было обязательным требованием Международного валютного фонда (МВФ), который является в настоящее время одним из главных кредиторов страны, для Киева. В соответствии с требованиями, с 1 ноября цены на топливо в стране выросли на более 23%. При этом фонд требует поднять тарифы на 60%.

Ранее лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко потребовал от президента и премьер-министра Украины Петра Порошенко и Владимира Гройсмана решить проблемы с отоплением в стране.