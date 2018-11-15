Вирус-вымогатель WannaCry снова атаковал компьютеры по всему миру

Москва, 15 ноября. Поразивший тысячи компьютеров по всему миру в 2017 году вирус-вымогатель WannaCry снова атаковал электронные устройства. По данным «Лаборатории Касперского», сегодня WannaCry занимает первое место по количеству атак на компьютеры.

Согласно отчету экспертов, на данный вирус приходится 29% от общего количества нападений. На втором месте по количеству атак оказался обновленный троян GandCrab (12%). Также специалисты отметили активность шифровальщиков Crysis, Shade, PolyRansom и Cryakl (9%).

В 2017 году атакам вируса WannaCry подверглись около 300 тысяч компьютеров в 150 странах мира. Ущерб от нападения был оценен в миллиард долларов. В марте вирусная программа атаковала системы авиастроительной компании Boeing.