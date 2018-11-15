«А потом с Киева спросят и за развязывание войны в Донбассе»: эксперт о требовании ФРГ закрыть «Миротворец»

Министерство иностранных дел Германии осудило включение бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в базу украинского сайта «Миротворец», сообщают немецкие СМИ. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«В прошлом мы четко продемонстрировали нашу позицию украинской стороне, и мы настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта. Это мы сделаем и сейчас», — сообщает пресс-секретарь немецкого внешнеполитического ведомства.

Напомним, Шредер угодил в базу данных «Миротворца» на прошлой неделе за «покушение на суверенитет Украины» и «антиукраинскую пропаганду».

В 2016 году на сайте «Миротворец» публиковали списки журналистов, включая иностранных, которые получали аккредитацию в Донецкой и Луганской народных республиках, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Украина раздражает Германию

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил: Германию и другие европейские страны раздражает то, что на Украине практически безнаказанно работают радикальные националистические организации, ведомые самыми людоедскими идеями. Сайт «Миротворец» — это одно из звеньев цепи всеобщего духа ненависти, который царит в политикуме Украины.

«Власти официально его не поддерживают, так называемые «списки» юридически ни к чему не обязывают. Но то, что официальный Киев закрывает глаза на такие вопиющие выходки радикалов, вызывает раздражение у европейцев. Но здесь главное другое. Германия очень любит использовать такой инструмент, как заявления о нарушении прав человека, для продвижения своей внешней политики. Спрашивается, почему в Берлине больше четырех лет не замечали репрессий против оппозиции и всех, кто не согласен с украинскими нацистами? Почему раньше «Миротворец» не вызывал никакой реакции?» — задался вопросом Андрей Иванов.

По мнению эксперта, дело в том, что сейчас должно начаться строительство газопровода «Северный поток — 2», а Украина не оставляет надежды отменить этот проект. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила украинскому президенту Петру Порошенко, что интересы Украины будут учтены, но это была обычная европейская вежливость, когда тебе улыбаются в лицо, но при этом ни на какие поступки не идут.

Потом спросят за развязывание войны в Донбассе

«Киеву фактически сказали «позаботьтесь о себе сами». Киев это понял, но принять эту реальность не смог. Это с Россией можно долго ругаться, бранить ее последними словами, но при этом торговаться о скидках. А на Западе совершенно иная культура общения и принятия решений. Все друг другу улыбаются, но на уступки никто не пойдет. Украина же хотела в Европу, вот пусть и играет по европейским правилам. А правила жесткие, главное всегда — экономическая выгода. Я думаю, что заявление по «Миротворцу» — это лишь первая ласточка из Германии. В дальнейшем можно ожидать, что с Киева спросят и за развязывание войны в Донбассе, и за политзаключенных, и много за что еще», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, Украина превратится в Европе в страну-изгоя, и Германия может сделать это очень быстро. Но все это будет при одном условии: Киев будет продолжать настаивать на особых привилегиях и добиваться преференций.