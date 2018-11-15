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Судоверфь «Звезда» начала серийное производство танкеров нового поколения «Афрамакс»

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Судоверфь «Звезда» начала серийное производство танкеров нового поколения «Афрамакс»

Приморье, 15 ноября. На судоверфи «Звезда» состоялась церемония резки металла для строительства второго танкера нового поколения типа «Афрамакс».

В церемонии приняли участие врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, а также главный исполняющий директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Сегодня мы присутствуем на резке металла для строительства уже второго серийного танкера. Дедвейт одного судна — 114 тысяч тонн. В 2019 году этап строительства первого судна на стапеле будет завершен, и судно будет спущено на воду для достройки, испытаний и сдачи», — подчеркнул Сечин на церемонии.

Он заявил, что танкеры предназначены для транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов. Они будут курсировать, в том числе по Севморпути. Танкеры отвечают современным экологическим нормам, подчеркнул Сечин.

Напомним, судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом «Роснефтегаза», «Газпромбанка» и «Роснефти» на базе дальневосточного завода «Звезда».

Автор: Денис Коробейников
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