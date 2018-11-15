Донбасс: один мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Марьевки

Луганск, 15 ноября. Один мирный житель получил ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории Луганской народной республики. Об этом рассказали в МЧС республики.

Отмечается, что в результате обстрела поселка Марьевка 14 ноября был ранен сотрудник Первомайского РЭС, мужчина 1989 года рождения. Во время обстрела он находился в машине.

Ранее сообщалось, что киевские военные три раза за сутки обстреляли ЛНР. Под огонь попали Марьевка и Первомайск.

Напомним, с 29 августа на территории Донбасса действует «школьное» перемирие из-за начала учебного года. Несмотря на это, украинская сторона регулярно обстреливает населенные пункты. Киев начал военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик в апреле 2014 года, когда они заявили о своей независимости.

За время конфликта в Донбассе погибло около 10 тысяч человек.