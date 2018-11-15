Стало известно, когда в Кремле проведут общероссийскую елку

Москва, 15 ноября. Общероссийская елка в преддверии празднования нового 2019 года пройдет в Кремле 26 декабря, сообщил управляющий делами президента РФ Александр Колпаков. Он уточнил, что на этот раз темой традиционного детского праздника станет «Тайна планеты Земля».

По словам Колпакова, сценарий мероприятия уже утвержден, в обширной культурной программе примут участие музеи и выставочные залы Кремля и Москвы.

«Как всегда, подготовку к новогодним праздникам Управление делами президента РФ начало еще летом, поскольку это длительный процесс и предстоит большой объем работы», — пояснил Колпаков в интервью ТАСС.

Он пообещал, что праздник пройдет на самом высоком, кремлевском, уровне. Колпаков выразил надежду, что елкой останутся довольны все дети, которые приедут в Кремль, а о празднике у них останутся по-настоящему сказочные воспоминания. Он уточнил, что поиск новогоднего дерева уже ведется в лесах Московской области: елка должна быть не моложе 100 лет, а ее высота — не менее 30 метров.

В этом году праздник Общероссийской елки в Кремле пройдет в 18 раз. На него традиционно пригласят отличников, победителей олимпиад и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, из всех регионов России, а также из Абхазии и Южной Осетии. Всего в Кремле примут шесть тысяч ребят.