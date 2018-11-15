Разблокированная страница Кадырова в Instagram вновь стала недоступной

Москва, 15 ноября. Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Instagram вновь оказался заблокированным.

Ранее, 14 ноября, в Instagram был восстановлен доступ к странице Кадырова. Глава Чечни называл разблокировку страницы торжеством справедливости.

«Все это время миллионы моих подписчиков были лишены возможности получать информацию из первых рук. Также не могли напрямую ко мне обращаться тысячи жителей Чечни и других регионов», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Напомним, что страницы Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы 23 декабря 2017 года. Компания Facebook объясняла блокировку аккаунтов тем, что главу Чечни включили в санкционный список США.