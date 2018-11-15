Единственное оружие, которое может остановить США: почему у России покупают С-400 назло санкциям Вашингтона

Американский телеканал CNBC, ссылаясь на национальное разведсообщество, заявил, что как минимум 13 государств желают приобрести российские системы ПВО С-400, невзирая на санкции со стороны Вашингтона.

Соединенные Штаты в рамках следования закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) пытаются отговорить третьи страны от контрактов на поставку российского вооружения, особенно систем С-300 и С-400, угрожая ограничениями. Взамен установок из России дипломатия США предлагает оружие американского производства.

По словам Государственного департамента США, Вашингтону уже удалось сорвать сделки с российскими оборонными предприятиями на миллиарды долларов. Однако более дюжины стран, в числе которых Катар, Саудовская Аравия, Египет, Марокко, Вьетнам и Ирак, намереваются закупить систему противовоздушной обороны у Российской Федерации.

По мнению военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, за российскими С-400 иностранные государства встают в очередь, потому что хотят защитить свой суверенитет от США на долгие годы вперед.

Собеседник Федерального агентства новостей подчеркнул, что в условиях современного военного противостояния российские зенитно-ракетные комплексы превосходят зарубежные аналоги.

«Мы говорим про зенитно-ракетный комплекс С-400, который является абсолютным фаворитом на рынке систем большой дальности. В современных условиях это уже геополитическое оружие, потому что нынешние войны ведутся с использованием крылатых ракет, других видов высокоточного оружия, авиации, — разъяснил Коротченко. — То есть это бесконтактные войны. Противостоять такому виду войн могут только страны, обладающие развитой системой противовоздушной обороны. Как раз основой для такой системы является С-400».

Эксперт напомнил об уже подписанных контрактах на поставку российских комплексов ПВО. По его словам, спрос на С-400 будет только расти, несмотря на недовольство Вашингтона и назло его санкциям.

«За ними уже реально выстраивается очередь иностранных покупателей, несмотря на санкции США, только что подписан крупнейший контракт на 5 миллиардов долларов с Индией. Также установки поставляются Пекину, кроме того, подписан договор с Турцией и еще рядом государств. Существующие мощности по выпуску этих систем концерна «Алмаз-Антей» позволяют удовлетворять запросы как Вооруженных сил России, так и иностранных покупателей. Спрос растет благодаря тому, что С-400 лучше, чем аналогичные американские комплексы. Россия — мировой производитель и разработчик ПВО, поэтому у нее так много стран хотят приобрести вооружение, чтобы обеспечить свой суверенитет как минимум на 30 лет вперед», — объяснил военный эксперт.

Коротченко добавил, что США злятся из-за сотрудничества иностранных партнеров с Россией, поскольку осознают, что их собственный оборонный комплекс может быть легко уничтожен системами С-400.

«Американские самолеты гарантированно сбиваются системами С-400, включая летательные аппараты пятого поколения F-35 и F-22. Это единственное оружие, которое может остановить США в условиях войны, поэтому оно вызывает такое раздражение у американцев. Соединенные Штаты не будут способны проводить все операции, которые сейчас осуществляют, потому что ракеты типа «Томагавк» и боевые самолеты будут гарантированно уничтожены С-400», — подытожил собеседник агентства.

Напомним, в начале октября РФ и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400. Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется в 5,43 миллиарда долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем «Триумфов» после Китая и Турции. С-400 «Триумф» предназначены для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых и баллистических ракет среднего радиуса.