Сирия: в США заявили, что считают Иран угрозой для своих союзников в САР

Вашингтон, 15 ноября. Выдворение Ирана из Сирии не является военной целью США, однако Вашингтон расценивает Тегеран как угрозу для Израиля, Иордании и Турции на сирийской территории. Об этом рассказал специальный представитель государственного секретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

Он назвал выдворение Ирана с территории Сирийской Арабской Республики часть политического процесса. Джеффри уточнил, что это не является военной целью Вашингтона.

Специальный представитель объяснил, что, по мнению американской стороны, данная мера предопределила бы «исход политического процесса, который, в свою очередь, покончит с внутренним конфликтом и даст гарантии безопасности сирийскому народу и его соседям».

Он подчеркнул, что США рассматривают Иран как угрозу для партнеров в Сирии: Турции, Израиля и Иордании.