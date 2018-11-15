Центробанк РФ отозвал лицензии у более 400 банков за пять лет

Алма-Ата, 15 ноября. Банк России отозвал лицензии у более 400 банков и санировал более 30 банков за последние пять лет. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время своего выступления на VIII конгрессе финансистов Казахстана.

«Санировали более 30 банков, в том числе три очень крупных банковские группы», — сказала Набиуллина.

Ранее председатель ЦБ РФ отмечала, что Банк России завершил основную работу по очищению банковского сектора страны. Полностью все необходимые процедуры будут завершены в течение двух-трех лет. Набиуллина также ранее подчеркнула, что сейчас показатели банковской системы России свидетельствуют о ее восстановлении после событий 2014–2015 годов.