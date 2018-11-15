Российских госслужащих пересадят на автомобили проекта «Кортеж»

Москва, 15 ноября. Российских госслужащих со временем пересадят на автомобили Aurus проекта «Кортеж». Об этом заявил в четверг управляющий делами президента РФ Александр Колпаков.

«Когда появятся эти машины в массовом производстве, будем закупать их для транспортного обслуживания госслужащих», — сказал он.

Колпаков подчеркнул, что управление делами президента РФ обязательно поддержит отечественных производителей, передает ТАСС.

В настоящее время «Автотранспортный комбинат» при Управлении делами президента РФ пополняет гараж иномарками российской сборки. В частности, активно используются новые модели Hyundai и Genesis. «Автотранспортный комбинат» обеспечивает машинами правительство России, парламент и Администрацию президента.

Автомобили Aurus были разработаны в проектном институте НАМИ в рамках проекта «Единая модульная платформа». Предполагается, что машины будут активно использоваться первыми лицами государства. Так, на лимузине Aurus весной на церемонию инаугурации прибыл президент РФ Владимир Путин.