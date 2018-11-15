Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Российских госслужащих пересадят на автомобили проекта «Кортеж»

46
0 Оставить комментарий

Российских госслужащих пересадят на автомобили проекта «Кортеж»

Москва, 15 ноября. Российских госслужащих со временем пересадят на автомобили Aurus проекта «Кортеж». Об этом заявил в четверг управляющий делами президента РФ Александр Колпаков.

«Когда появятся эти машины в массовом производстве, будем закупать их для транспортного обслуживания госслужащих», — сказал он.

Колпаков подчеркнул, что управление делами президента РФ обязательно поддержит отечественных производителей, передает ТАСС.

В настоящее время «Автотранспортный комбинат» при Управлении делами президента РФ пополняет гараж иномарками российской сборки. В частности, активно используются новые модели Hyundai и Genesis. «Автотранспортный комбинат» обеспечивает машинами правительство России, парламент и Администрацию президента.

Автомобили Aurus были разработаны в проектном институте НАМИ в рамках проекта «Единая модульная платформа». Предполагается, что машины будут активно использоваться первыми лицами государства. Так, на лимузине Aurus весной на церемонию инаугурации прибыл президент РФ Владимир Путин.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.