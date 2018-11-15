«Юго-Восток Украины получил шанс»: политолог рассказал, как объединение оппозиции может разрешить конфликт в Донбассе

Киев, 15 ноября. Партии «Оппозиционный блок» и «За жизнь» в Верховной раде Украины договорились о создании объединения «Оппозиционная платформа – За жизнь». Об этом рассказал глава политсовета партии «За жизнь» Виктор Медведчук.

Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал создание партии. В эфире телеканала «112 Украина» он подчеркнул, что объединение является «качественной защитой интересов граждан Донбасса», который, по его мнению, не намерен и не будет возвращаться в состав государства, где правят политики, пришедшие к власти в результате переворота.

Как уточнил Погребинский, «катастрофическое положение дел» в стане понимает и украинское население, уставшее от войны и низкого уровня жизни. Политолог предположил, что «Оппозиционная платформа» сможет получить одобрение большей части населения.

Кроме того, эксперт уверен, что конфликт на юго-востоке Украины без Медведчука решить не удастся. Он назвал его «важным политическим звеном», который способен сблизить Киев и Донбасс, если партия получит серьезные полномочия.

При этом политолог выразил надежду, что украинский президент Петр Порошенко продолжит недооценивать Медведчука и будет думать, что сможет легко одолеть его на выборах. Погребинский заявил, что он надеется на «опрометчивость Порошенко». Если Порошенко не будет блокировать каналы, где выступает Медведчук, у лидера «Оппозиционной платформы» есть все шансы пробиться на второй тур выборов, считает эксперт.

«Юго-Восток Украины действительно получил второй шанс», — подчеркнул он.

Ранее Медведчук назвал цели объединения оппозиции Украины. Он уточнил, что оппозиционные партии Украины намерены объединиться, чтобы защищать интересы русскоязычного населения страны, а также выработать решения конфликта на территории Донбасса.

В настоящее время партии «За жизнь», «Оппозиционный блок» и некоторые другие ведут переговоры об объединении в одно движение, задачей которого станет защита русскоязычного населения Украины.

По словам Медведчука, переговоры идут в первую очередь с партией «Оппозиционный блок». Он добавил, что о результатах переговоров будет объявлено позже. Политик объяснил, что переговоры ведутся и с другими партиями, однако во время переговорного процесса он считает преждевременных делать какие-либо предварительные заявления.

«Целью будущего политического объединения является защита интересов жителей юго-востока, защита интересов русскоязычного населения, защита людей, которые уверены, что тот курс, который взяли на вооружение правительства Яценюка ― Гройсмана, курс, который сегодня исповедует центральная власть в лице президента, является неправильным», ―заявил Медведчук.

Он отметил, что «Оппозиционный блок» и партия «За жизнь» имеют во многом единое мнение, касающееся того, как остановить конфликт в Донбассе, остановить распад Украины и спасти экономику.

Медведчук добавил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, так как считает, что взятая им на себя роль организатора объединительного процесса партий куда важнее.