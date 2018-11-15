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ФАН-ТВ

«Абсолютно разные житейские проблемы» – бесплатная правовая помощь для детей и их родителей. ФАН-ТВ

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В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция, посвященная Дню правовой помощи детям. По решению ООН 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка, приуроченный к принятию «Декларации прав ребенка» 20 ноября 1959 года.


В рамках этого праздника в России  шестой год подряд пройдет акция оказания бесплатной правовой помощи и правового просвещения для детей и их родителей.

«Вопросы разные: имущественные, по обучению, по вопросам, связанным с оплатой, по заработной плате, по работе – спектр очень широкий. Вплоть до того, как оформить брак и помочь в этой теме. Абсолютно разные житейские проблемы», – сообщил Александр Ржаненков, председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

«Абсолютно разные житейские проблемы» – бесплатная правовая помощь для детей и их родителей. ФАН-ТВ

Адвокаты, сотрудники правоохранительных органов, представители власти и правосудия, а также психологи примут участие в акции 20 ноября.

«Конечно, будут проводиться консультации с данными специалистами для обучающихся и их родителей. Вопросы, конечно, очень тоже разные. Прежде всего, это проблемы обучения, воспитания детей. Это и по профилактике насилия в семье, агрессивного поведения в подростковой среде, что является на сегодняшний день актуальной темой», – рассказала Марианна Горина, главный специалист Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

 «Абсолютно разные житейские проблемы» – бесплатная правовая помощь для детей и их родителей. ФАН-ТВ

Автор: Василий Григорьевский; Руслан Бичурин
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