Ученые объяснили, как климат влияет на тягу к алкоголю

Москва, 15 ноября. Развитию алкогольной зависимости способствуют климатические условия, считают ученые из США, Испании и Мексики.

К такому выводу международная группа исследователей пришла, изучив уровень потребления алкогольных напитков в 193 странах мира. Как оказалось, чем холоднее страна, тем больше спиртного выпивают ее жители. Южане, наоборот, менее склонны к употреблению алкоголя, передает «ФедералПресс» со ссылкой на Hepatology.

Такая тенденция приводит к печальной статистике: на севере люди чаще страдают алкоголизмом и циррозом печени. Ученые предполагают, что жители стран с холодным климатом с помощью алкоголя пытаются согреться и побороть депрессию. Согласно исследованию, пасмурная погода и длительное отсутствие солнечных дней способствуют развитию психологических проблем.

Ранее в научных кругах любовь к алкоголю связали с изменениями в работе мозга человека и его системе вознаграждения.