Путин и Абэ договорились укрепить сотрудничество по линии Минобороны

Сингапур, 15 ноября. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились укрепить сотрудничество двух государств по линии оборонных ведомств. Об этом сообщил в четверг пресс- секретарь МИД Японии Такэси Осуга.

«Что касается сотрудничества между оборонными ведомствами, то они (стороны) пришли к договоренности о дальнейшем содействии мерам по укреплению доверия между ведомствами обеих стран», — сказал он.

Осуга добавил, что также была достигнута договоренность о развитии взаимодействия в области реагирования на нетрадиционные угрозы в сфере безопасности.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду, что Токио и Москва подпишут мирный договор и решат территориальный вопрос на основе доверия, которое существует между лидерами двух государств.

В настоящее время президент России Владимир Путин находится в Сингапуре, где проходит саммит АСЕАН, с трехдневным визитом.