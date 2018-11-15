Оппозиция в Токио попросит доложить Абэ о его переговорах с Путиным по мирному договору

Токио, 15 ноября. Все шесть оппозиционных партий Японии договорились тщательно опросить в парламенте премьер-министра страны Синдзо Абэ о деталях его переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сингапуре 14 ноября.

Как передает агентство Kyodo, решение было принято на состоявшемся в четверг совещании глав оппозиционных партий. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по итогам переговоров в Сингапуре сообщил, что Путин и Абэ договорились об активизации двусторонних переговоров о мирном договоре на основе декларации 1956 года.

При этом премьер Японии посетит Москву в начале 2019 года. Он выразил уверенность в том, что сторонам удастся быстрее решить территориальный спор и заключить мирный договор.

Напомним, спор России и Японии касается Южных Курил. Территории были включены в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи.