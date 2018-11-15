Москва, 15 ноября. На базе современной Украины может возникнуть несколько государств, процессы, которые сегодня происходят в стране, аналогичны событиям на Балканах, считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

В эфире телепрограммы «60 минут» он заявил, что новые войны не ждут Украину. По словам Калашникова, ни обычные вооружения, ни ядерные не будут использованы против Киева: страну уже используют как разменную монету.

«Вы сейчас находитесь в процессе вот этой хорватизации. На базе Украины будет несколько государств, и к этому придется прийти», — подчеркнул Калашников.

Ситуация на Украине остается дестабилизированной после государственного переворота, который произошел в стране в 2014 году. Политики, заявлявшие на Майдане о курсе на евроинтеграцию и гарантировавшие населению повышение уровня жизни, так и не смогли выполнить своих обещаний. На востоке страны продолжается внутренний вооруженный конфликт, жертвами событий в Донбассе, по оценке ООН, стали более 10 тысяч человек.

Кроме того, как отметил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, в результате президентства Петра Порошенко Украина стала самой бедной страной Европы, ее обогнала даже Молдавия.

Еще одна линия раскола украинского общества — религиозный вопрос. Порошенко стремится получить автокефалию для неканонической церковной структуры, чтобы усилить контроль над церковью. Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата подчеркивает, что томос об автокефалии не соответствует церковной необходимости и навязывается извне.

Усугубились проблемы Киева в социальной сфере. После ухудшения отношений с Россией проблемой для украинских властей стало обеспечение населения отоплением. На этой неделе из-за отсутствия тепла в Кривом роге были закрыты школы и детские сады.