«Невыносимо жить на родине»: в Одессе рассказали, как украинцы ищут любую возможность сбежать из страны

Одесса, 15 ноября. Бывший кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров рассказал о ситуации на Украине, где местные жители пытаются найти любую возможность, чтобы покинуть государство.

Политик написал об этом на своей странице в социальной сети Facebook. Он поделился наблюдениями относительно того, что сейчас происходит в Одессе. Азаров уточнил, что был шокирован ситуацией в местных архивах. По его словам, они никогда не пользовались такой популярностью, как в 2018 году. Азаров объяснил, что украинцы пытаются найти в старых церковных книгах данные об иностранном происхождении своих предков для переезда в другие страны. Особенно интересуют украинцев предки, которые имеют отношение к немцам, болгарам, румынам и молдаванам. Таким образом, украинцы ищут любую возможность сбежать из страны.

Бывший кандидат в мэры добавил, что часто в архивах не могут найти нужные данные, либо нет доказательств иностранного происхождения предков.

«У людей рушатся последние надежды, они нередко срываются на повышенные тона, как будто сотрудники архива виноваты в том, что им стало невыносимо жить на родине», – пишет он.

Ранее сообщалось, что украинцы стали втрое чаще уезжать из страны. Генпрокурор Украины Юрий Луценко, выступая в Украинском католическом университете, уточнил, что за девять месяцев текущего года с Украины выехали 600 тысяч человек — это втрое больше, чем годом ранее. В то же время генпрокурор призвал сограждан видеть положительную сторону в темпах роста миграции.

«Да, это в три раза больше, но это не миллион. Мы наконец достигли единства со своим цивилизационным пространством. Это еще на Майдане казалось чудом», — отметил Луценко.

Днем ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2018 году число украинцев, выехавших за рубеж, выросло на 10-15%.

По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, украинская молодежь в последние годы уезжает учиться за рубеж и не возвращается. Политик обратил внимание на то, что всего лишь 9% студентов рассчитывают вернуться на родину после обучения. Азаров полагает, что в ситуации, когда молодежь не видит для себя перспектив в своей стране, можно смело констатировать развал государства.

Также на Украине назвали причины массовой эмиграции. Нынешняя власть Украины во главе с президентом Петром Порошенко создала страну, в которой невозможно жить, считают эксперты.

Украинский портал «Голос» обратил внимание на обратно пропорциональную связь — пока кошельки обычных украинцев пустеют, Порошенко продолжает богатеть. Так, общий доход президента в этом году составил 126,7 миллиона гривен, следует из его декларации. Это в восемь раз больше, чем сумма его доходов годом ранее.

В это время доходы жителей Украины находятся на 123-м месте из 140 стран, попавших в этот рейтинг.

В связи со сложившийся ситуацией не вызывает удивление другой факт — украинцы заняли первое место среди тех, кто в прошлом году оформил первичный вид на жительство в странах ЕС. Такие данные были приведены Статистической службой Европейского союза.