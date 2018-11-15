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Тепло начало поступать 50 тысячам жителей Керчи после ремонта теплотрассы

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Тепло начало поступать 50 тысячам жителей Керчи после ремонта теплотрассы

Симферополь, 15 ноября. Ремонт поврежденного участка магистральной теплотрассы от Камыш-Бурунской ТЭЦ завершен, идет заполнение теплосети. Об этом рассказали в АО «КрымТЭЦ».

Около 50 тысяч человек остались без тепла из-за повреждения теплотрассы, которую задел грузовой автомобиль. Эта теплотрасса обеспечивает отоплением треть потребителей города от Камыш-Бурунской ТЭЦ. Около 22 тысяч абонентов остались без энергоресурсов. Это около 50 тысяч человек и более 50 жилых домов, школы и детские сады. Всего в городе проживают около 150 тысяч человек.

Как пишет РИА Новости, ремонт, продолжавшийся более суток, завершен в четверг утром. Началось заполнение теплосети теплоносителем. Кроме того, в компании уточнили, что полное восстановление теплоснабжения абонентов займет еще несколько часов.

Тепло начало поступать 50 тысячам жителей Керчи после ремонта теплотрассы

Автор: Алия Садыкова
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