Сечин рассказал о причинах высоких цен на бензин | 15 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Не менее 13 стран хотят приобрести С-400, несмотря на санкции США Санкции торговле не помеха, так 13 стран заинтересованы в покупке российских систем ПВО С-400, несмотря на угрозу ограничительных мер со стороны Вашингтона, который естественно предлагает покупать оружие американского производства, об этом сообщает американский телеканал CNBC. Интерес к покупке С-400 уже выразили более дюжины стран, включая Саудовскую Аравию, Катар, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак.

Сечин рассказал о причинах высоких цен на бензин Ответ на вопрос, который волнует всех автолюбителей, почему дорожает бензин, дал руководитель компании «Роснефть» Игорь Сечин. По его словам все дело в независимых автозаправочных станциях, которые создают в российских регионах монопольные структуры, подстегивающие рост цен на топливо. Независимым АЗС принадлежит почти треть рынка, и эти 30% как раз и влияют на ценообразование, потому что их поддерживает ФАС. И если компании дают цену ниже, то сразу попадают на антимонопольное разбирательство, значит, вынуждены даже поднимать цену.

Отношения РФ и США в космосе в NASA назвали самыми крепкими в истории В NASA назвали отношения России и США в космосе самыми крепкими в истории. Об этом заявил руководитель NASA Джим Брайденстайн на аэрокосмическом саммите в Канаде. По его словам, когда дело касается исследований, открытий, науки и освоения космоса, то отношения между Роскосмосом и NASA еще не были так крепки, как сейчас. На днях руководитель NASA обсудил с послом России в США Анатолием Антоновым сотрудничество в космосе.