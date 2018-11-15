Сечин рассказал о причинах высоких цен на бензин | 15 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Не менее 13 стран хотят приобрести С-400, несмотря на санкции США
Санкции торговле не помеха, так 13 стран заинтересованы в покупке российских систем ПВО С-400, несмотря на угрозу ограничительных мер со стороны Вашингтона, который естественно предлагает покупать оружие американского производства, об этом сообщает американский телеканал CNBC. Интерес к покупке С-400 уже выразили более дюжины стран, включая Саудовскую Аравию, Катар, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак.
Сечин рассказал о причинах высоких цен на бензин
Ответ на вопрос, который волнует всех автолюбителей, почему дорожает бензин, дал руководитель компании «Роснефть» Игорь Сечин. По его словам все дело в независимых автозаправочных станциях, которые создают в российских регионах монопольные структуры, подстегивающие рост цен на топливо. Независимым АЗС принадлежит почти треть рынка, и эти 30% как раз и влияют на ценообразование, потому что их поддерживает ФАС. И если компании дают цену ниже, то сразу попадают на антимонопольное разбирательство, значит, вынуждены даже поднимать цену.
Отношения РФ и США в космосе в NASA назвали самыми крепкими в истории
В NASA назвали отношения России и США в космосе самыми крепкими в истории. Об этом заявил руководитель NASA Джим Брайденстайн на аэрокосмическом саммите в Канаде. По его словам, когда дело касается исследований, открытий, науки и освоения космоса, то отношения между Роскосмосом и NASA еще не были так крепки, как сейчас. На днях руководитель NASA обсудил с послом России в США Анатолием Антоновым сотрудничество в космосе.
Сирия надеется увеличить число туристов до двух миллионов в 2019 году
Из Сирии новости не только о войне. Арабская республика может принять около двух миллионов туристов в 2019 году. С таким прогнозом выступил в парламенте страны министр туризма республики Башр Язиджи. Более того в текущем году прибыль страны от туризма составила около 2,5 миллиардов сирийских лир. Башр Язиджи подчеркнул, что доход республики от одного туриста равен выручке от продажи десяти баррелей нефти. По его данным, в 2017 году САР посетили 1,3 миллиона туристов.