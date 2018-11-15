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Американский военный заявил, что США и РФ должны обсуждать контроль над вооружениями

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Американский военный заявил, что США и РФ должны обсуждать контроль над вооружениями

Вашингтон, 15 ноября. Глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен убежден, что Вашингтон и Москва должны обсуждать контроль над вооружениями за столом переговоров.

По его словам, обе страны заинтересованы в договорах по ограничению вооружений. Во время выступления в Гарвардском университете Хайтен уточнил, что ему нравятся договоры по ограничению вооружений, которые регулируют создание ядерного оружия.

Военный подчеркнул, что такие соглашения несут пользу для мира и Соединенных Штатов. Хайтен также уверен, что, когда идут переговоры с кем-то, у кого есть ядерный потенциал, должны обсуждаться все темы, это лучший способ. Американский военный добавил, что благодаря договору о сокращении стратегических наступательных вооружений Вашингтон и Москва могут направить для проверки его выполнения экспертов, что важно для безопасности обоих государств.

Американский военный заявил, что США и РФ должны обсуждать контроль над вооружениями

Автор: Алия Садыкова
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