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Ким Чен Ын пожелал Асаду успехов в срыве происков врагов

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Ким Чен Ын пожелал Асаду успехов в срыве происков врагов

Пхеньян, 15 ноября. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с 48-й годовщиной «исправительного движения» и пожелал успехов в срыве происков враждебных сил. Об этом сообщает северокорейская газета «Нодон синмун».

«По этому случаю я искренне желаю еще больших успехов вашему правительству и народу в справедливом деле срыва происков враждебных сил и сохранения независимости, безопасности и территориальной целостности страны», — говорится в послании северокорейского лидера.

Ранее Газета.ru сообщила, что в США заподозрили Северную Корею в продолжении работы по созданию собственной баллистической ракеты. По мнению экспертов института международных исследований Миддлбери, Пхеньян может разместить ракету на секретной военной базе в одном из внутренних районов страны.

Автор: Виктор Мальцев
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