В ГОСТ могут вернуть размещение рекламных щитов в пяти метрах от автотрасс

Москва, 15 ноября. Поправки в ГОСТ о наружной рекламе 2016 года, которые упрощали размещение рекламных щитов вдоль автодорог в России и допускали установку конструкций на расстоянии от 0,6 метра от асфальта, могут отменить.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на слова главы Центра сертификации и экспертиз Координационного совета по безопасности дорожного движения Владислава Елизарова, основной состав участников заседания технического комитета по стандартизации выступили за то, чтобы вернуть ограничения в пять метров от дорожного полотна.

Из протокола заседания известно, что «РосдорНИИ» готовит новые изменения в стандарты рекламы для усиления безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что В России введут единые требования к размещению рекламных щитов вдоль дорог, разработкой которых займется Росавтодор.