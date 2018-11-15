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В ГОСТ могут вернуть размещение рекламных щитов в пяти метрах от автотрасс

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В ГОСТ могут вернуть размещение рекламных щитов в пяти метрах от автотрасс

Москва, 15 ноября. Поправки в ГОСТ о наружной рекламе 2016 года, которые упрощали размещение рекламных щитов вдоль автодорог в России и допускали установку конструкций на расстоянии от 0,6 метра от асфальта, могут отменить.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на слова главы Центра сертификации и экспертиз Координационного совета по безопасности дорожного движения Владислава Елизарова, основной состав участников заседания технического комитета по стандартизации выступили за то, чтобы вернуть ограничения в пять метров от дорожного полотна.

Из протокола заседания известно, что «РосдорНИИ» готовит новые изменения в стандарты рекламы для усиления безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что В России введут единые требования к размещению рекламных щитов вдоль дорог, разработкой которых займется Росавтодор. 

В ГОСТ могут вернуть размещение рекламных щитов в пяти метрах от автотрасс

Автор: Алия Садыкова
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