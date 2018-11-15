«В Белом доме тоска без Кадырова»: как объяснить разблокировку Instagram-аккаунта лидера Чечни

Официальная страница главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Instagram с тремя миллионами подписчиков была заблокирована с конца декабря прошлого года, но в среду, 14 ноября, лидер Чечни неожиданно объявил о ее возвращении в интернет-пространство. Как прокомментировали Федеральному агентству новостей (ФАН) в самой республике, «Белому дому просто стало скучно без Кадырова в информационном поле».

«Справедливость восторжествовала, – написал Кадыров своим подписчикам. – Разблокирована моя страница в Instagram. Все это время миллионы моих подписчиков были лишены возможности получать информацию из первых рук. Также не могли напрямую ко мне обращаться тысячи жителей Чечни и других регионов, которые ранее, минуя все бюрократические инстанции поднимали проблемы, оперативно получали помощь по жизненно важным вопросам».

На аккаунт Рамзана Кадырова было подписано 3,2 миллиона человек, когда компания Facebook под влиянием санкций приняла решение его заблокировать. Чем руководствовались в компании – до сих пор не очень понятно. В «список Магнитского» Кадыров попал за трое суток до блокировки аккаунта в Instagram, при этом активными пользователями остались другие люди из того же списка и соратники самого Рамзана – например, спикер парламента Чечни Магомед Даудов уже самостоятельно удалил свой Instagram из солидарности с главой республики. Как рассказал ФАН Джамбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, сначала в администрации Кадырова приняли блокировку за технический сбой и только в ходе переписки с компанией удалось выяснить, что это санкционные меры. Популярный аккаунт, за которым следило больше трех миллионов человек, и где Кадыров лично переписывался с чеченским народом, заблокировали бессрочно. У него тут же появились фанатские страницы, но сам Кадыров с тех пор перешел на общение в российские социальные сети. С разблокировкой Facebook повел себя не менее загадочно, считают в республике.

«Сложно сказать, что именно произошло, – прокомментировал ФАН Джамбулат Умаров. – Ни Рамзан Ахматович, ни я, ни кто-либо другой не может воздействовать на Цукерберга и его компанию. Кадыров воспринял новость о разблокировке без особой эйфории, достаточно спокойно, по-деловому. Если это сделано с расчетом на то, что лидер Чечни поубавит свой пыл, что он изменит свою политику, станет более гибким, то думаю, даже если на час разблокированы эти страницы, этот час будет им максимально использован во имя справедливости, борьбы против всего негативного, что творится в мире. Я лично с большим позитивом воспринимаю эту новость. В мире двойных стандартов такие отблески справедливости достаточно редки, и когда они проявляются, это надежда на что-то лучшее. С Рамзаном Ахматовичем можно соглашаться или нет, любить его или нет, но ему невозможно отказать в искренности и прямоте. Кто сегодня так рьяно отстаивает позиции в борьбе с международным терроризмом? Кто это делает так эмоционально и так уверенно в себе и своих силах, как он? Он эффективнее многих решает много насущных проблем своими нестандартными методами, своим обаянием, глубиной характера, не совсем привычной для других харизмой, которую сложно встретить среди политиков высокого уровня. Возьмите американский, европейский истеблишмент – такое ощущение, что люди стали пластмассовыми. Когда есть такой настоящий, эмоциональный, честный и откровенный политик, мир становится чувствительнее».

В разблокированном аккаунте чеченского лидера уже появились два новых поста – ода боевому оружию и обращение к подписчикам.

«Я не знаю, сколько времени еще будет существовать эта страница или еще какой-нибудь из моих ресурсов, но одно я скажу вам железно – ни на секунду не прекратится моя борьба с несправедливостью, угнетением или насилием, над кем бы оно не совершалось, независимо от нации или конфессии… Над целым Народом или над одним единственным Человеком!» (стиль, орфография и пунктуация авторские – прим. ФАН), – с таким текстом обратился Рамзан Кадыров в своем обновленном Instagram.

Как ранее рассказывал ФАН Джамбулат Умаров, эта социальная сеть стала одной из самой популярной у чеченцев и присутствие в ней национального лидера – мощный инструмент для борьбы с экстремизмом.

«Возвращение Рамзана Ахматовича в Instagram поможет работать с молодежью, – считает министр. – Когда нет Кадырова, молодежь ищет других кумиров. Находит их в интернете, а по их наводке забирается в подвалы, там обвязывается взрывчаткой и выходит на мирные улицы. Рамзан Кадыров давно стал флагманом этой борьбы, в первую очередь, идеологической. Нельзя блокировать таких людей, ни в коем случае».

Внезапную разблокировку популярного аккаунта чеченского лидера в республике объяснить не могут – только строят догадки.

«Может, проснулась совесть у настоящих демократов?, – предполагает Умаров. – Может, потепление наступило лично к Кадырову или сыграла жалость к миллионам подписчиков? Может, где-то в кулуарах мудрых аналитических служб поняли, что без Кадырова бороться с терроризмом нельзя?».

Или же – просто соскучились без ярких выступлений Рамзана Ахматовича в социальных сетях, которыми он регулярно выделяется в политической повестке, шутит министр по внешним связям.

«Без Кадырова тоска, – считает он. – Рамзан Ахматович не упускает ни одной новости, причем ввязывается в то, что показалось бы другому респектабельному политику неподходящим – мол, за это заклюют, загрызут, втопчут в пыль. А Кадыров обязательно заступается в тех случаях, когда считает, что имеет дело с несправедливостью».

Напомним, на днях чеченский лидер подержал в социальных сетях своего соотечественника Рахима Кураева – пятилетнего мальчика, который отжался 4105 раз. Рекорд юного спортсмена не засчитали в Книге рекордов России, но глава Чечни, которому Рахим посвятил свое спортивное достижение, лично ответил на его подвиг с благодарностью и уважением.

Прошумела в сетях и другая история с участием Кадырова, когда молодой чеченец Турпал Хасиев кинул пустой банкой в московского пассажира, сопроводив это знаменитым лозунгом современной Чечни «Ахмат – сила!». После того, как этим поступком возмутился весь интернет, парень уже на следующий день извинился перед Кадыровым и соотечественником и вылетел на малую родину. В качестве наказания Хаисева отправили мести улицы Грозного и сажать цветы – немужское дело, как считается в Чечне. Как подтвердил ФАН Джамбулат Умаров, парень попросил, чтобы его оставили на этой работе, и написал заявление об официальном трудоустройстве в МУП «СУРСАД» – теперь он по собственной воле будет заниматься благоустройством фасадов и озеленением Грозного.