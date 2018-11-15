iPhone X взорвался у жителя США при обновлении iOS

Вашингтон, 15 ноября. При обновлении iOS 12.1 у жителя США взорвался iPhone X. Американец рассказал об инциденте в Сети. По его словам, он обновлял смартфон до новой версии операционной системы.

Пользователь Rocky Mohamadali уточнил, что требовалось обновить iPhone X до iOS 12.1. Обновление проходило в время зарядки. В какой-то момент устройство воспламенилось и взорвалось. Как уточнили специалисты, причиной инцидента могло стать использование во время зарядки неоригинального зарядного устройства.

Ранее iPhone взорвался после замены аккумулятора перед лицом у жительницы Китая. Женщина находилась за рулем автомобиля, а ее смартфон лежал на приборной панели. Внезапно iPhone взорвался, но женщина продолжила движение. Спустя несколько секунд ее гаджет загорелся, и водитель остановила автомобиль.