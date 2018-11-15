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ЦБ приходится держать руку на пульсе из-за рисков ценовой и финансовой нестабильности — Набиуллина

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ЦБ приходится держать руку на пульсе из-за рисков ценовой и финансовой нестабильности — Набиуллина

Алма-Ата, 15 ноября. Центробанку приходится все время держать руку на пульсе из-за постоянного проявления рисков ценовой и финансовой нестабильности. Об этом на Конгрессе финансистов в Алма-Ате сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В настоящее время для экономики России существует два важных риска, отметила Набиуллиа. К ним председатель ЦБ отнесла изменения в потоках капитала на финансовые рынки и колебание цен на сырьевые товары. Именно эти риски служат источниками волатильности.

«Новые риски постоянно появляются, и нужно все время держать руку на пульсе», — подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что в случае связанных с потоками капитала шоков для стабилизации ситуации, недостаточно плавающего курса и бюджетного правила, нужны дополнительные инструменты по поддержанию финансовой стабильности. В РФ есть целый набор таких инструментов, подчеркнула Набиуллина.

Автор: Виктор Мальцев
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