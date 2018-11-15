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Компания из Петербурга разработала новейший препарат от онкологии

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Компания из Петербурга разработала новейший препарат от онкологии

Санкт-Петербург, 15 ноября. Петербургская компания «Биокад» представила на Российском онкологическом конгрессе результаты исследования нового препарата против онкологических заболеваний Miraculum.

Препарат предназначен для лечения страдающих нерезектабельной или метастатической меланомой пациентов. Исследования компании «Биокад» показали значительную реакцию страдающих онкологическими заболеваниями пациентов на Miraculum, сообщает «Коммерсантъ».

У 70% пациентов был зафиксирован контроль над заболеванием, полный или частичный ответ на терапию показан у 44% испытуемых.

Специалисты отмечают, что появление российского оригинального препарата сделает иммунотерапию более доступной для пациентов с нерезектабельной и метастатической меланомой и улучшит их прогноз выживаемости.

Ранее Газета.ru сообщила, что 15 ноября в подмосковном Красногорске стартует очередной Российский онкологический конгресс, в котором будут участвовать около трех тысяч человек.

Автор: Виктор Мальцев
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