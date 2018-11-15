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Стали известны российские города с лучшими дорогами

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Стали известны российские города с лучшими дорогами

Москва, 15 ноября. Исследователи опросили жителей 37 крупных российских городов, имеющих водительские права. Как сообщает сервис по поиску работы SuperJob, был составлен рейтинг российских городов с лучшим дорожным покрытием. Специалисты спросили у россиян, в каком состоянии дороги в их населенных пунктах. Им предлагалось оценить улицы по ответам «отличное», «хорошее», «удовлетворительное», неудовлетворительное».

В результате рейтинг возглавила Тюмень. 40% участников опроса назвали дороги отличными, 47% жителей считают состояние асфальта хорошим. Населенный пункт получил высокий средний балл за состояние дорожного полотна — 4,25. На втором месте оказался город в Татарстане – Набережные Челны. Он набрал 3,75 балла. Москва заняла третье место — 3,57.

Как пишет РИА Новости, кроме того, в топе-10 Кемерово, Краснодар, Воронеж, Казань, Тольятти, Новокузнецк, и Пенза.

Стали известны российские города с лучшими дорогами

Автор: Алия Садыкова
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