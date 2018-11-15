Сирия: САР надеется увеличить число туристов до двух миллионов в 2019 году

Дамаск, 15 ноября. Сирия может принять около двух миллионов туристов в 2019 году. С таким прогнозом выступил в парламенте страны министр туризма Сирийской Арабской Республики (САР) Башр Язиджи.

В текущем году прибыль страны от туризма составила около 2,5 миллиардов сирийских лир (порядка 5,7 миллиона долларов). Башр Язиджи подчеркнул, что доход республики от одного туриста равен выручке от продажи десяти баррелей нефти.

По данным министра, в 2017 году САР посетили 1,3 миллиона туристов. С целью познакомиться с религиозными объектами в Сирию приезжали 200 тысяч человек. По словам чиновника, в 2019 году страну может посетить до двух миллионов туристов.

«Мы ожидаем, что в Сирию приедет около двух миллионов туристов из зарубежных стран, в том числе арабских», — заявил Башр Язиджи.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Госдепе США признали позитивную роль Москвы в решении вопроса доставки в Сирию гуманитарной помощи.