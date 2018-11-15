«Обогнала даже Молдова»: Азаров раскритиковал результаты президентства Порошенко

Киев, 15 ноября. Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров прокомментировал доклад о том, что Украина признана самой бедной в Европе страной.

Размышлениями на тему экс-премьер-министр Украины поделился с подписчиками на своей странице в социальной сети Facebook, озаглавив пост «Результаты правления Порошенко очевидны».

«Украину по экономическим показателям обогнала даже Молдова: и по доле ВВП на душу населения, и по уровню официальных заработков. Отныне Украина официально признана самой бедной страной Европы, согласно подсчетам МВФ, содержащимся в октябрьском отчете Фонда», — написал Азаров.

При этом бывший председатель правительства Украины отметил, что в бездействии и дилетантстве расписался сам президент Порошенко, при этом не обещая как-то исправить ситуацию.

«В это же время он и его клика богатеют, причем их богатство растет значительно быстрее, чем ВВП Украины. Украинцы, на предстоящих выборах Вам выбирать, останется Украины самой бедной страной Европы или же у нее будет шанс расти и развиваться», — резюмировал Николай Азаров.

Напомним, что ранее экс-премьер Украины рассказал, как киевские власти довели страну до топливного кризиса, констатировав, что страна входит в зиму, при этом не имея достаточного запаса угля, мазута и нефтепродуктов.

Также бывший премьер-министр прокомментировал итоги работы «похоронного министра» здравоохранения Ульяны Супрун, отметив, что в результате реформы системы здравоохранения на Украине состояние больниц стало «просто катастрофическим».