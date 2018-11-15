Сатановский рассказал, что значит отставка министра обороны Израиля для России

Москва, 15 ноября. Политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал отставку министра обороны Израиля Авигдора Либермана, предупредив о риске большой войны.

Эксперт напомнил, что Либерман решил покинуть пост главы Минобороны Израиля в знак протеста против прекращения операции в секторе Газа и заключения перемирия с палестинским движением ХАМАС. По мнению Сатановского, отставка министра обороны говорит о том, что стратегия жестких ответов Израиля на ракетные обстрелы и защиты еврейским государством своих граждан и территорий пошла «коту под хвост».

Сатановский также отметил, что на юге страны местные жители протестуют против поставок в Палестинскую автономию всего, что не требуется для удовлетворения базовых потребностей людей. Напряженность также есть на севере еврейского государства. По мнению эксперта, Израиль может оказаться на грани «большой войны» с Ираном и «Хезболлой» в Ливане. Эта ситуация также затронет интересы Сирии и России.

Эксперт напомнил, что оговоренная президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху система предупреждения не сработала в ситуации с российским самолетом, который по ошибке сбили сирийские силы противовоздушной обороны.

«Мало нам историй с тем, что наши сирийские союзники, лупя по израильским самолетам, попали в наш, и погибли 15 офицеров. Совсем недавно было. Так, может, там сейчас большая война начнется? Хотелось бы это знать», — заключил Сатановский.

Напомним, министр обороны Израиля Авигдор Либерман недавно объявил о своей отставке. Таким образом глава военного ведомства выразил протест против перемирия с движением «Хамас» в секторе Газа. Израильские эксперты отмечают, что, уйдя в оппозицию, Либерман может увеличить число сторонников своей партии, сообщает Газета.ru. Это принесет ему политические дивиденд перед грядущими выборами в парламент.