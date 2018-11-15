«Квартиры на берегу — первая линия»: граждане Украины комментируют аварии на теплосетях Киева 

Киев, 15 ноября. Жители Украины обсуждают в социальных сетях аварии на теплосетях Киева.

Так, в одном из микрорайонов украинской столицы прорыв на теплотрассе привел к тому, что все ближайшие улицы были залиты кипятком, «высота» водяного покрова достигала нескольких сантиметров.

«Своеобразный способ борьбы со снегом выбрали местные коммунальные службы», — говорится в паблике «Киев Оперативный» в Facebook.

«Морозы ударят и можно в мэры выбрать балерину», — добавляет Витали Москаленко.

«Теплый пол» по всей придомовой территории?» — иронизирует Мирослав Матющенко.

«Крутой микрорайончик, даже бассейн во дворе», — смеется Руслан Полищук.

«Комфорттаун. Квартиры на берегу. Первая линия», — отметился пользователь Volf Ram.

«С каждым годом все веселей и веселей», — вздыхает Лилия Зализна.

Еще одна авария на системе ЖКХ случилась на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского, где прорвало трубу с горячей водой, из-за чего частично обвалился асфальт.

«Йоперний театр!» — коротко, но емко отреагировал Nick Khmilyarchuk.

«Зато искупаться можно», — шутит Сергей Уткин.

«Ура! Горячая вода, еще успею добежать, чтобы помыться! Спасибо Виталий», — иронизирует Gleb Garanich.

«Такое только в Киеве можно увидеть», — констатирует Сергей Счастливый.

Как напоминает «Газета.ru», начало отопительного сезона в Киеве проходит на фоне массовых аварий на теплосетях. Как уже заявили в мэрии, уровень изношенности системы ЖКХ составляет 80%, каждые сутки коммунальщикам приходится ликвидировать до 70 аварий.