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Отношения РФ и США в космосе в NASA назвали самыми крепкими в истории

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Отношения РФ и США в космосе в NASA назвали самыми крепкими в истории

Вашингтон, 15 ноября. В американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) назвали отношения России и США в космосе самыми крепкими в истории.

С заявлением на тему выступил руководитель NASA Джим Брайденстайн во время речи на аэрокосмическом саммите, который проходит в эти дни в Канаде.

«Когда дело касается исследований космоса, открытий, науки и освоения космоса, то отношения между Роскосмосом и NASA еще не были так крепки, как сейчас», — сказал Брайденстайн, уточнив, что «на земле» отношения России и США порой совсем «не складываются».

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса напомнил, что в начале декабря на Международную космическую станцию в составе международного экипажа отправится астронавт из Канады Давид Сен-Жак.

Как напоминает «Газета.ru», на днях руководитель NASA Джим Брайденстайн обсудил с послом России в США Анатолием Антоновым сотрудничество в космосе.

Автор: Константин Терехов
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