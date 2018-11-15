Эксперт объяснил созыв «церковного объединительного собора» на Украине

Москва, 15 ноября. Эксперт, член синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви Аркадий Малер объяснил созыв «церковного объединительного собора» на Украине.

Ранее украинские СМИ сообщили, что представитель Фанары (место резиденции Константинопольского патриарха) прибудет в Киев, чтобы подготовить проведение намеченного на 22 ноября церковного «объединительного собора». Его итоги представят на сессии Синода Константинопольского патриархата в конце текущего месяца. После ее завершения подписанный константинопольским патриархом Варфоломеем томос вручат предстоятелю новой церковной структуры, отмечают СМИ.

«Я думаю, что это реально, потому что сейчас главная задача Фанара и киевских раскольников — это как можно быстрее гнать лошадей, поскольку грядут выборы на Украине и им нужно все успеть сделать до переизбрания президента (Петра) Порошенко. Сейчас для них это исторический шанс, пока Порошенко у власти», — заявил в комментарии для РИА Новости Аркадий Малер.

Эксперт отметил, что намеревающиеся принять участие в Соборе представители неканонических церковных структур еще не согласовали свои позиции, и нет даже проекта устава новой церкви. По мнению Малера, чтобы соблюсти «хотя бы видимость каноничности», перед Собором должна пройти серьезная подготовка, в том числе консультации с клиром и мирянами.По мнению Малера, патриарх Варфоломейввел своим решением ввел всю Украину в режим чрезвычайного положения.

«То, что он сделал, беспрецедентно для церковной истории, даже аналогов не было. И надо понимать, что мы сейчас имеем дело с процессом не сугубо церковным, а политическим», — подчеркнул Малер.

Эксперт выразил мнение, что властям Украины, Константинополю и раскольникам все равно, какие имеются законные критерии томоса. Поэтому все будет сделано как можно быстрее. По словам Малера, судьба новой церковной структуры будет незавидной.

«Это будет некая такая квазицерковная структура, главной идеей которой будет борьба с Россией и которую будут сторониться все поместные православные церкви», — заявил Аркадий Малер.

Напомним, в РПЦ назвали расколом решение Константинополя предоставить автокефалию неканонической церкви на Украине. В ответ Синод Русской православной церкви объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом на канонической территории РПЦ, в том числе на Украине и в Белоруссии.

Синод назвал отмену акта 1686 года о передаче Константинополем Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата канонически ничтожной. Решение Фанары вызвало протест и на Украине. Ранее Газета.ru сообщила, что Собор епископов Украинской православной церкви (УПЦ) назвал предоставление томоса об автокефалии «искусственным» решением, которого не следует придерживаться.