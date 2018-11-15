Сирия: проживший в РФ 10 лет сириец открыл под Дамаском колбасный магазин

Дамаск, 15 ноября. Стоматолог Тарик Нофаль, который жил в России 10 лет, открыл в пригороде сирийской столицы магазин по продаже колбасы собственного производства.

Торговую лавку мужчина открыл в родной деревне Сахнайя, которая, по его словам чем-то напоминала малые населенные пункты России.

«Война не затронула Сахнайю, никаких боевых действий здесь не было, поэтому за последние годы многие жители соседних городов и провинций переехали сюда», — рассказал Нофаль журналистам.

Стоматолог добавил, что в 80-х годах получил медицинское образование в Советском Союзе. Снова оказался в России после дефолта 1998 года, устроился на работу в одну из больниц Петербурга, проработав там около семи лет.

«Жена не любила мясо, но однажды, когда мы были в Петербурге, я купил на ужин деликатесы: копченый окорок, колбасу. Она попробовала, и ей очень понравилось, поэтому в Сирию стал пробовать сделать в домашних условиях что-то подобное», — добавил Нофаль.

Когда колбаса стала получаться, он решил угостить ей родных и друзей. Постепенно кулинарное хобби переросло в дело. Магазин Нофаля работает четыре месяца. Основными покупателями являются россияне, и сирийцы, которые в свое время учились в РФ.