Москва, 15 ноября. Руководитель компании «Роснефть» Игорь Сечин рассказал о причинах высоких цен на бензин в стране.

По словам главы нефтегазовой компании, все дело в независимых автозаправочных станциях, которые создают в российских регионах монопольные структуры, подстегивающие рост цен на топливо.

«В отдельных регионах формируются монопольные структуры с устоявшейся схемой поставок, которые нацелены на увеличение стоимости», — заявил Сечин в интервью «Коммерсантъ FM».

При этом, как подчеркнул глава «Роснефти», даже «вертикально интегрированные компании» вынуждены подстраиваться под политику независимых АЗС, которым принадлежит почти треть рынка.

«Эти 30% как раз и влияют на ценообразование, потому что их поддерживает ФАС. Если мы даем цену ниже, то сразу попадаем на антимонопольное разбирательство, значит, вынуждены даже поднимать цен», — резюмировал Сечин.

Как напоминает «Газета.ru», в начале недели российский Кабмин и крупнейшие нефтяные компании подписали соглашение о заморозке цен на топливо на уровне июня 2018 года.