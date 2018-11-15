МГУ попал в число лучших вузов мира по трудоустройству выпускников

Москва, 15 ноября. МГУ имени М. В. Ломоносова попал в список лучших вузов мира по трудоустройству выпускников. Рейтинг составило британское издание Times Higher Education (THE).

Издание опубликовало рейтинг 150 лучших высших учебных заведений мира по показателю трудоустройства выпускников. МГУ занял в нем 129-е место, сместившись за год с 126-й позиции. В МГУ отметили, что вуз не имеет проблем с трудоустройством выпускников.

«Учитывая факт, что в опросе не принимают участие компании из России - попадание МГУ в топ-150 лучших вузов мира по трудоустройству выпускников подтверждает высочайший уровень подготовки наших студентов. Он демонстрирует, что студентов МГУ хорошо знают и ценят в крупнейших компаниях мира», — цитирует пресс-службу вуза ТАСС.

Также в рейтинг THE попал Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, который занял 147-е место.

Возглавляют список американские вузы: Гарвардский университет, Калифорнийский технологический институт и Массачусетский технологический институт. В целом американские университеты заняли 34 из 150 строчек рейтинга, в том числе шесть позиций в первой десятке.

В топ-10 также вошли занявший 4-е место Кембриджский университет (Великобритания), Мюнхенский технический университет (6-е место), Токийский университет (9-е место) и Национальный университет Сингапура (10-е место).

Издание составило рейтинг с учетом мнений около семи тысяч менеджеров по набору персонала крупных работодателей из 22 стран мира. Участники опроса называли вузы, которые выпускают наиболее успешных с точки зрения трудоустройства сотрудников. Опрошенные не могли голосовать за учебные заведения из своей страны.