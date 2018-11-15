Введение в школах уроков полового воспитания поддержали большинство россиян

Москва, 15 ноября. Большинство россиян поддерживают введение в отечественных школах уроков полового воспитания.

По крайне мере, такую идею поддерживают 60% из 1600 опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) жителей Российской Федерации.

«21% россиян «полностью» и 39% «скорее» поддерживают введение уроков полового воспитания. Полностью не поддерживает инициативу 12% респондентов, еще 15% «скорее не поддерживают» появление таких учебных курсов», — говорится в исследовании.

При этом, как сообщает ТАСС, почти две трети респондентов считают, что сексуальное просвещение должно проводиться в средних классах, четверть опрошенных полагает, что лучшее время для знаний подобного рода — старшие классы.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 28 октября. В нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров, задействованных на территории страны, сообщает «Газета.ru».