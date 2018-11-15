Кадыров подарил отжавшемуся более 4 тысяч раз пятилетнему мальчику новую машину
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Грозный, 15 ноября. Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил отжавшемуся более 4 тысяч раз пятилетнему Рахиму Куриеву автомобиль «Мерседес» от фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
«Президент регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна передала тебе эту машину. Пусть тебя отец на ней возит. Ты достоин лучшего», — заявил глава Чечни.
Рахим Куриев показал способности на капоте своего нового автомобиля и заверил Кадырова, что может делать до пяти тысяч отжиманий.
Пятилетний спортсмен из села Дуба-Юрт 12 ноября отжался 4105 раз без перерыва и побил мировой рекорд, сообщает телеканал «360». Книга рекордов России не засчитала достижение из-за «незначительных замечаний».