Кадыров подарил отжавшемуся более 4 тысяч раз пятилетнему мальчику новую машину

Грозный, 15 ноября. Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил отжавшемуся более 4 тысяч раз пятилетнему Рахиму Куриеву автомобиль «Мерседес» от фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Президент регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна передала тебе эту машину. Пусть тебя отец на ней возит. Ты достоин лучшего», — заявил глава Чечни.

Рахим Куриев показал способности на капоте своего нового автомобиля и заверил Кадырова, что может делать до пяти тысяч отжиманий.

Пятилетний спортсмен из села Дуба-Юрт 12 ноября отжался 4105 раз без перерыва и побил мировой рекорд, сообщает телеканал «360». Книга рекордов России не засчитала достижение из-за «незначительных замечаний».