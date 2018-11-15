Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Документ, запрещающий увольнение спецпрокурора Мюллера, заблокировали в сенате

34
0 Оставить комментарий

Документ, запрещающий увольнение спецпрокурора Мюллера, заблокировали в сенате

Вашингтон, 15 ноября. Документ, который запрещает увольнение специального прокурора Роберта Мюллера, заблокировали в американском сенате.

Как пишет издание The Hill, с предложение о запрете президенту США увольнять спецпрокурора, выступил сенатор Джефф Флейк, однако документ заблокировал лидер республиканского большинства в верхней палате американского парламента Митч Макконнелл.

При этом ранее Макконнелл сообщил, что Дональд Трамп не намерен увольнять специального прокурора, который ведет расследование о якобы вмешательстве России в выборы в США.

«Я довольно часто разговариваю с президентом. Он не высказывал никаких замечаний по поводу того, чтобы не давать Мюллеру завершить свое расследование до конца, хотя мы знаем, как он относится к расследованию», — пояснил парламентарий.

Как напоминает «Газета.ru», специальные службы США обвиняют РФ в якобы вмешательстве в выборы в США два года назад. При этом и Белый дом, и Кремль неоднократно отвергали эти ничем недоказанные подозрения.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.