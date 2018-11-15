Документ, запрещающий увольнение спецпрокурора Мюллера, заблокировали в сенате

Вашингтон, 15 ноября. Документ, который запрещает увольнение специального прокурора Роберта Мюллера, заблокировали в американском сенате.

Как пишет издание The Hill, с предложение о запрете президенту США увольнять спецпрокурора, выступил сенатор Джефф Флейк, однако документ заблокировал лидер республиканского большинства в верхней палате американского парламента Митч Макконнелл.

При этом ранее Макконнелл сообщил, что Дональд Трамп не намерен увольнять специального прокурора, который ведет расследование о якобы вмешательстве России в выборы в США.

«Я довольно часто разговариваю с президентом. Он не высказывал никаких замечаний по поводу того, чтобы не давать Мюллеру завершить свое расследование до конца, хотя мы знаем, как он относится к расследованию», — пояснил парламентарий.

Как напоминает «Газета.ru», специальные службы США обвиняют РФ в якобы вмешательстве в выборы в США два года назад. При этом и Белый дом, и Кремль неоднократно отвергали эти ничем недоказанные подозрения.