Москва, 15 ноября. В октябре 2018 года личная инфляция граждан России впервые сравнялась с официальной.

Об этом говорится в свежем исследовании холдинга «Ромир», эксперты которого акцентируют внимание на том, что подобный факт отмечается впервые за все годы проведения наблюдений за этим показателем.

«Значение дефлятора с точностью до сотых долей совпало с размером официальной инфляции, рассчитанной Росстатом. Таким образом, оба индекса оказались равны 0,35%», — цитирует РИА Новости исследование ведомства.

Кроме того, в документе подчеркивается, что во втором осеннем месяце общий объем повседневных расходов граждан увеличился на 3,1% по сравнению с прошлым месяцем при снижении размера так называемого «среднего чека» на 2,7%.

«Это говорит о том, что наши соотечественники опять попытались сэкономить путем посещения большего количества торговых точек в поисках лучших ценовых и продуктовых предложений», — отмечают специалисты холдинга.

Как подсчитали в «Ромире», в октябре россияне платили за привычный набор повседневных товаров на 0,6% больше, чем месяцем ранее, на 0,2% — за услуги ЖКХ, на 0,3% — за бензин, сообщает «Газета.ru».