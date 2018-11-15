Эскизный проект нового военного транспортника Ил-276 подготовят в 2019 году

Москва, 15 ноября. В 2019 году в России планируют завершить эскизное проектирование среднего военно-транспортного самолета (СВТС) Ил-276. Об этом сообщает Авиационный комплекс им. С​​​.В. Ильюшина (входит в дивизион транспортной авиации «Объединенной авиастроительной корпорации»).

«Эскизное проектирование СВТС специалисты ПАО «Ил» планируют завершить в 2019 году, уже утвержден перечень соисполнителей опытно-конструкторских работ», — цитирует пресс-службу комплекса РИА Новости.

Разработка самолета ведется с двумя типами двигателей. Двигателем ПС-90А-76 Ил-276 будут оборудовать на первом этапе. В дальнейшем на самолет планируется устанавливать модернизированный мотор ПД-14. Благодаря радиоэлектронному бортовому оборудованию СВТС сможет летать во всех климатических зонах, днем и ночью, в любых метеоусловиях.

Ранее стало известно, что российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 сможет выступать в роли разведчика и будет способен управлять беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, самолет сможет контролировать до 30 аэродинамических целей. Обширные возможности истребителю дают размещенные по всему корпусу активные фазированные решетки, сообщает телеканал «360». Ранее на российских и зарубежных истребителях устанавливали только один локатор.