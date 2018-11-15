«Поэтому все, до свидания»: Кузичев ответил заявившему о «ни на что не способной» России украинцу

Москва, 15 ноября. Ведущий Первого канала Анатолий Кузичев ответил заявившему о «ни на что не способной» России украинцу Сергею Запорожскому, заставив признать важную роль РФ в современном мире.

Украинский эксперт высказался о противостоянии Запада и России в эфире программы «Время покажет», после того как политолог Михаил Синельников-Оришак выступил по поводу коллективного призыва Украины, Польши и Литвы ввести санкций в отношении российских портов в Азовском море. Политолог отметил безуспешность такого рода требований и высказался о роли Украины в этой акции.

«Все, что делает Украина — грозит чужим хозяйством. Это ваш максимум. С чего вы решили, что это будет услышано? С каких пор блохи решают, куда собакам гавкать?», — задался вопросом Синельников-Оришак.

Украинский эксперт напомнил о захвате российского сейнера «Норд» украинскими властями. По мнению Запорожского, Россия «ни на что не способна», кроме выражения глубокой озабоченности.

«А вы ротик прикрыли и сели. Будете сидеть там, где мы вам скажем. Ваш уровень — выражать глубокую озабоченность. Вы ни на что не способны», — заявил украинский эксперт.

В ответ Анатолий Кузичев спросил Запорожского о позиции Запада, который отказывается вводить в отношении России серьезные санкции. В качестве примера таких ограничительных мер он привел возможность отключения страны от платежной системы SWIFT. Но вместо действенных санкций Запад пополнил санкционный список тремя крымскими санаториями.

«Почему же не отрезать от «Свифта» и не ввести санкции против всех санаториев? И почему Конгресс США откладывает санкции на следующий год под предлогом «процедур»? Если то, что вы говорите, правда, то всех этих реверансов и оговорок не было бы», — поинтересовался у гостя Кузичев.

Украинский эксперт сослался на «сложность» и «глобальность» современного мироустройства. В то же время Запорожский признал, что в мире многое «завязано на Россию». По его мнению, эти связи нельзя разорвать без значительных последствий.

Итог в споре подвел ведущий.

«Поэтому все, до свидания», — завершил диалог Кузичев.

Ранее телеканал «360» сообщил, что конгресс США не успеет в текущем году обсудить и выставить на голосование предложение о введении новых антироссийских санкций.