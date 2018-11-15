В школах России могут запретить продажу газировки и сладостей

Москва, 15 ноября. Депутаты Государственной думы хотят запретить в российских школах продавать газированную воду и сладости.

С такой инициативой выступил член комитета нижней палаты российского парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, направив письмо с предложением премьер-министру Дмитрию Медведеву.

«Прошу рассмотреть возможность полного запрета в образовательных учреждениях продажу несовершеннолетним не только сладких газированных напитков, но и пищевых продуктов с высоким содержанием сахара», — говорится в письме.

Кроме того, как считает депутат, надо обязать производителей сладостей обязать на этикетках указывать информация о том, сколько дети могут в сутки употреблять сахара без вреда для их здоровья.

«Указанная мера окажет положительный эффект на профилактику заболеваний, связанных с ожирением», — цитирует РИА Новости Дмитрия Свищева.

Кроме того, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал инициативу Минздрава на введение акцизов на сладкие газированные напитки, сообщает «Газета.ru».